Россиянам осталось менее 6 км до окружения ВСУ под Курахово — DeepState

Ситуация на Кураховском направлении становится критической.
Меньше шести километров осталось российским войскам, чтобы замкнуть окружение ВСУ к югу от Курахового.
Об этом говорится в отчете DeepState.
По данным аналитиков, россияне наступают со стороны села Далекое на Успеновку, оставляя украинские силы в опасном положении.
"Враг продвинулся в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и Купянска", — говорится в сообщении.
Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что судьбу города Курахово в Донецкой области определят ресурсы. Впрочем, удастся ли удержать этот участок — вопрос открытый, потому что он слишком большой. На некоторых ее отрезках россияне могут сконцентрировать свои усилия и прорвать оборону ВСУ.