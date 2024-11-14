Россиянам осталось менее 6 км до окружения ВСУ под Курахово — DeepState

Меньше шести километров осталось российским войскам, чтобы замкнуть окружение ВСУ к югу от Курахового.

Об этом говорится в отчете DeepState.

По данным аналитиков, россияне наступают со стороны села Далекое на Успеновку, оставляя украинские силы в опасном положении.

Фото: t.me/DeepStateUA

"Враг продвинулся в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и Купянска", — говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что судьбу города Курахово в Донецкой области определят ресурсы. Впрочем, удастся ли удержать этот участок — вопрос открытый, потому что он слишком большой. На некоторых ее отрезках россияне могут сконцентрировать свои усилия и прорвать оборону ВСУ.

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