Армия РФ продвигается в Курской области: детали от ISW

Армия Российской Федерации продвигается в Курской области и атакует позиции Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

За прошедшие сутки, 13 ноября войска России продолжили атаки в рамках основного "украинского плацдарма" в Курской области. Впрочем, никакого подтвержденного продвижения не было. Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Новоивановки, Зеленого Пути и Дарьино, у Куриловки и Плехово. ISW не наблюдали подтверждения. Также россияне продолжали атаковать в районе Новоивановки, Леонидово, Дарьино, Николаево-Дарьино и Малой Локни.

Украинский военный, действующий в Курской области, заявил, что российские подразделения атаковали позиции его бригады в одном из районов Курской области. По его словам, оккупанты ежедневно ведут механизированные атаки с применением 4-6 ББМ.

Российские источники, включая Минобороны РФ, рассказывали, что войска РФ якобы отразили украинские атаки юго-восточнее Коренево вблизи Александрии, Нижнего Клина, Новой Сорочины и Новоивановки.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска и Силы специальных операций нанесли удары по топливному составу "Оскольнефтеснаб" возле Старого Оскола Белгородской области, в результате чего возник пожар. Уничтожение таких объектов создает материально-технические проблемы для российских оккупантов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 ноября заявил, что украинский беспилотник нанес удар по нефтебазе под Старым Осколом и спровоцировал пожар нефтецистерны.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что ВСУ отразили пять атак врага на Курщине. Россияне атаковали позиции ВСУ 5 раз с применением двух единиц военной техники (ВВТ), одна из применения 7 ВВТ и еще одна на 3 ВВТ.

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