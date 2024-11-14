Армія РФ просувається в Курській області: деталі від ISW

Армія Російської Федерації просувається у Курській області та атакує позиції Збройних сил України.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Протягом минулої доби, 13 листопада війська Росії продовжили атаки в межах основного "українського плацдарму" в Курській області. Втім, жодного підтвердженого просування не мали. Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися в районі Новоіванівки, Зеленого Шляху та Дар'їно, біля Курилівки та Плехово. ISW не спостерігали підтвердження. Також росіяни продовжували атакувати в районі Новоіванівки, Леонідово, Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно та Малої Локні.

Український військовий, який діє в Курській області, заявив, що російські підрозділи атакували позиції його бригади у одному з районів Курської області. З його слів, окупанти щодня ведуть механізовані атаки із застосуванням 4-6 ББМ.

Російські джерела, включно з Міноборони РФ, розповідали, що війська РФ нібито відбили українські атаки на південний схід від Коренево поблизу Олександрії, Нижнього Клину, Нової Сорочини та Новоіванівки.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська та Сили спеціальних операцій завдали ударів по паливному складу "Оскольнефтеснаб" біля Старого Оскола Бєлгородської області, в результаті чого виникла пожежа. Знищення таких об'єктів створює матеріально-технічні проблеми для російських окупантів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков 12 листопада заявив, що український безпілотник завдав удару по нафтобазі під Старим Осколом і спровокував пожежу нафтоцистерни.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ відбили пʼять атак ворога на Курщині. Росіяни атакували позиції ЗСУ 5 разів з застосуванням двох одиниць військової техніки (ОВТ), один з застосування 7 ОВТ і ще один на 3 ОВТ.

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