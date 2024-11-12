РФ массово запускает фальш-дроны: эксперт сообщил, в чем опасность

Армия Российской Федерации во время атак на Украину массово запускает фальш-цели, чтобы запутать и обмануть украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в эфире телеканала FREEДОМ

Фльш-цели достаточно дешевы. Их стоимость не превышает нескольких тысяч долларов. Впрочем, врагом используются различные методы повышения их радиоотражения. Речь идет о том, чтобы подменить этим дроном-пустышкой в данных радарах, чтобы они отображались как условный "Шахед" или какой-либо другой вид, уже принадлежащий к классу боевых вооружений.

"Такие системы, как правило, достаточно негативны для нас. Ведь увеличение количества таких беспилотников все-таки создает определенные трудности для работы систем противовоздушной обороны. Они провоцируют на использование как зенитных ракет, так в том числе и на выезды мобильных групп, которые уничтожают беспилотники", — объяснил Богдан Долинце

По его словам, из десяти запущенных Россией беспилотников по факту могут оказаться пять "Шахедов" и пять фальш-целей. Именно такие БпЛА оттягивают ресурсы, что приводит к снижению эффективности уничтожения ударных БпЛА.

Напомним, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов рассказал, что россияне во время атак применяют не только "Шахеды", но и дешевые дроны Гербера", не имеющие боевой части. Задача таких дронов — запутывать силы ПВО.

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