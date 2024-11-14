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Росіянам залишилося менше 6 км до оточення ЗСУ під Кураховим - DeepState

Росіянам залишилося менше 6 км до оточення ЗСУ під Кураховим - DeepState

У районі Курахового окупанти продовжують тиснути / Фото: Associated Press

Ситуація на Курахівському напрямку стає критичною.

Менш ніж шість кілометрів залишилося російським військам, щоб замкнути оточення ЗСУ на південь від Курахового. 

Про це йдеться у звіті DeepState.

За даними аналітиків, росіяни наступають з боку села Далеке на Успенівку, залишаючи українські сили в небезпечному положенні. 

© t.me/DeepStateUA
Фото: t.me/DeepStateUA

"Ворог просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що долю міста Курахове в Донецькій області визначать ресурси. Втім, чи вдасться втримати цю ділянку — питання відкрите, бо вона надто велика. На деяких її відрізках росіяни можуть сконцентрувати свої зусилля і прорвати оборону ЗСУ.

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