Росіянам залишилося менше 6 км до оточення ЗСУ під Кураховим - DeepState

Менш ніж шість кілометрів залишилося російським військам, щоб замкнути оточення ЗСУ на південь від Курахового.

Про це йдеться у звіті DeepState.

За даними аналітиків, росіяни наступають з боку села Далеке на Успенівку, залишаючи українські сили в небезпечному положенні.

Фото: t.me/DeepStateUA

"Ворог просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що долю міста Курахове в Донецькій області визначать ресурси. Втім, чи вдасться втримати цю ділянку — питання відкрите, бо вона надто велика. На деяких її відрізках росіяни можуть сконцентрувати свої зусилля і прорвати оборону ЗСУ.

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