Україна готує внутрішній План стійкості — головне зі звернення Зеленського

Загалом у Плані стійкості 10 пунктів, які будуть представлені суспільству наступного тижня.

Український уряд продовжує працювати над підготовкою внутрішнього Плану стійкості, який має передбачити усе, що необхідно Україні, щоб вистояти у боротьбі проти російської агресії. Сьогодні опрацювали кілька пунктів, і зокрема – культурний суверенітет, те, що стосується культурної спадщини України, сучасної культури та культурної дипломатії.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у четвер, 14 листопада, наприкінці 995-го дня війни.

"Виробництво українського контенту, і заради цього – реальне, дієве об’єднання культурної спільноти в Україні. Це частина нашої сили та елемент гарантування зв’язків України з глобальним світом. Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить", – наголосив гарант.

Він підкреслив, що культура загалом – це інструмент, який "працює заради людяності" однаково в різних частинах світу, тому цьому питанню необхідно приділити значно більше державної уваги.

"Також сьогодні опрацювали пункт внутрішнього Плану щодо безпеки в країні – у кожній області, у кожній громаді. Це основа. Безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Хороші напрацювання є в Міністерства внутрішніх справ, у Служби безпеки України. Все обов’язково впровадимо", – зазначив Зеленський.

За його словами вже опрацьовані питання енергетики та власного виробництва зброї. Загалом у Плані стійкості 10 пунктів, які будуть представлені суспільству наступного тижня.

"Під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково. Те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. Заради того, щоб ми мали право на це слово – "перемога"", – додав президент.

Також Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники "спрацювали дуже ефективно" на Куп’янському напрямку.

"Я вдячний усім за стійкість. Південні напрямки. Курська операція. Пишаюся всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції та забезпечує Україні можливість переконувати світ. Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого б’ється Україна", – наголосив президент.

Нагадаємо, українські захисники продовжують стримувати росіян на Харківському напрямку. Бої тривають по всьому місту Вовчанськ та прилеглих територіях, але Сили оборони контролюють ситуацію.

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