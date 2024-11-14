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Ексгубернатор під оплески визнав, що російська армія мародерила на Курщині

Ексгубернатор під оплески визнав, що російська армія мародерила на Курщині

Жителі Курської області скаржаться на мародерство російських солдатів / Фото: Associated Press

Перші скарги на мародерство з'явилися ще два місяці тому.

Колишній губернатор Курської області Роман Старовойт (зараз обіймає посаду міністра транспорту РФ) визнав, що російські військові грабували будинки в селах Глушківського району, кинуті місцевими жителями через бойові дії в регіоні.

Про це пише видання "Медуза".

"Щодо мародерства. Вчора обговорювалося на нараді із силовими відомствами. Є факти мародерства як серед цивільних, так і військових", — заявив Старовойт на зустрічі з жителями Глушківського району. 

Після цих слів Старовойта у залі почали аплодувати.

Чиновник зазначив, що силовим відомствам вже поставлено завдання посилити охорону у населених пунктах.

 "Є факти, що награбоване відправляється вглиб Росії", - додав Старовойт.

Нагадаємо, у Курській області РФ, частину якої контролюють Сили борони України, не припиняється мародерство з боку російських військовослужбовців. Зокрема, жителі селища Кореневе заявляють, що солдати займаються крадіжками в будинках, магазинах, автозаправках та інших об'єктах селища, в якому жодного дня не перебували ЗСУ.

Багато постраждалих не розповідають про те, що зазнали нападу мародерів, бо бояться своїх же солдатів і владу.

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