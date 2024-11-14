Ексгубернатор під оплески визнав, що російська армія мародерила на Курщині

Перші скарги на мародерство з'явилися ще два місяці тому.

Колишній губернатор Курської області Роман Старовойт (зараз обіймає посаду міністра транспорту РФ) визнав, що російські військові грабували будинки в селах Глушківського району, кинуті місцевими жителями через бойові дії в регіоні.

Про це пише видання "Медуза".

"Щодо мародерства. Вчора обговорювалося на нараді із силовими відомствами. Є факти мародерства як серед цивільних, так і військових", — заявив Старовойт на зустрічі з жителями Глушківського району.

Після цих слів Старовойта у залі почали аплодувати.

Чиновник зазначив, що силовим відомствам вже поставлено завдання посилити охорону у населених пунктах.

"Є факти, що награбоване відправляється вглиб Росії", - додав Старовойт.

Нагадаємо, у Курській області РФ, частину якої контролюють Сили борони України, не припиняється мародерство з боку російських військовослужбовців. Зокрема, жителі селища Кореневе заявляють, що солдати займаються крадіжками в будинках, магазинах, автозаправках та інших об'єктах селища, в якому жодного дня не перебували ЗСУ.

Багато постраждалих не розповідають про те, що зазнали нападу мародерів, бо бояться своїх же солдатів і владу.

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