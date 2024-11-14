Экс-губернатор под аплодисменты признал, что российская армия мародерила на Курщине

Первые жалобы на мародерство явились еще два месяца назад.

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт (в настоящее время занимает должность министра транспорта РФ) признал, что российские военные грабили дома в селах Глушковского района, брошенные местными жителями из-за боевых действий в регионе.

Об этом пишет издание "Медуза".

"О мародерстве. Вчера обсуждалось на совещании с силовыми ведомствами. Есть факты мародерства как среди гражданских, так и военных", — заявил Старовойт на встрече с жителями Глушковского района.

После этих слов Старовойта в зале начали аплодировать.

Чиновник отметил, что силовым ведомствам уже поставлена задача усилить охрану в населенных пунктах.

"Есть факты, что награбленное отправляется в глубь России", — добавил Старовойт.

Напомним, в Курской области РФ, часть которой контролируют Силы обороны Украины, не прекращается мародерство со стороны российских военнослужащих. В частности, жители поселка Коренево заявляют, что солдаты занимаются воровством в домах, магазинах, автозаправках и других объектах поселка, в котором ни дня не находились ВСУ.

Многие пострадавшие не рассказывают о том, что подверглись нападению мародеров, потому что боятся своих же солдат и власть.

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