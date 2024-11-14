Битва за Вовчанськ: військовий розповів, де тривають запеклі бої

Бої тривають по всьому місту Вовчанськ та прилеглих територіях, українські захисники контролюють ситуацію.

Про це в телеефірі сказав речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов, передає "Укрінформ".

"Бої тривають по всій території міста та прилеглій території. Українські війська контролюють ситуацію", - зазначив Романов.

Романов також повідомив, що ворог намагається рухатись у бік населених пунктів Стариця та Липці, аби наблизитись до Харкова.

"Там (у Липцях – ред.) також триває оборона... цей напрямок надійно контролюється українськими захисниками", - зазначив речник, додавши, що наближення ворога до Харкова дало б можливість противнику розгорнути там артилерійські позиції для обстрілів міста зі ствольної артилерії.

Водночас він запевнив, що будь-яка артилерія, будь-які інші сили противника, які виявляються, одразу знищуються вогнем українських засобів ураження.

Речник повідомив, що ворог на Харківщині почав більш активно застосовувати броньовану техніку під час штурмів.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зафіксували просування Сил оборони України в Харківській області, натомість російські війська мають нові просування на Куп’янському, Покровському, Курахівському напрямках та на захід від Вугледара.

Читайте також: