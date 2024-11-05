Армія РФ просунулася на багатьох напрямках фронту: подробиці від ISW

Сили оборони України просунулися в Харківській області, тоді як російські війська мають нові просування на Куп’янському, Покровському, Курахівському напрямках та на захід від Вугледара.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська нещодавно просунулися на Харківщині на захід від Глибокого на східному березі Трав’янського водосховища.

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Водночас російські окупанти просунулися на південний схід від Куп’янська та на північний захід від Кремінної, а саме на захід від села Новоселівське та на південний схід від Ямполівки. На кадрах за 4 листопада видно, як ЗСУ відбили механізований наступ ворога на Лиманському напрямку.

Загарбники просунулися у районах на південь і південний схід від Покровська. Просування ворога зафіксовано в полях на північний захід від Селидового. Росіяни напередодні влаштували механізований штурм, завдяки якому просуваються до східної околиці Новоолексіївки.

На Курахівському напрямку армія РФ нещодавно просунулася в районах на північний захід від Курахового – до західної частини села Новодмитрівка. Речник однієї з українських бригад повідомив, що ворог намагається евакуювати та відремонтувати механізовану техніку для підготовки до подальших механізованих наступів у напрямку Курахового. Водночас ЗСУ лише в жовтні знищили в цьому районі майже 100 одиниць російські бронетехніки, включно з танками та іншим транспортом.

Окупанти просунулися біля захопленого Вугледара. На опублікованих 3 листопада кадрах видно, як російські бійці підіймають триколор у західній частині села Шахтарське. Це вказує на те, що ворог захопив населений пункт. Російські блогери також стверджували, що їхня армія просунулася на північний схід від Вугледара поблизу Катеринівки та на північний захід поблизу Ясної Поляни, однак аналітики не знайшли підтвердження цих заяв.

Нагадаємо, як повідомили аналітики Deep State, ворог окупував Степанівку на Донеччині та просунувся біля Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.

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