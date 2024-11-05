Армия РФ продвинулась на многих направлениях фронта: подробности от ISW

Силы обороны Украины продвинулись в Харьковской области, тогда как у российских войск есть новые продвижения на Купянском, Покровском, Кураховском направлениях и к западу от Угледара.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска недавно продвинулись в Харьковской области к западу от Глубокого на восточном берегу Травянского водохранилища.

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В то же время российские оккупанты продвинулись к юго-востоку от Купянска и к северо-западу от Кременной, а именно к западу от села Новоселовское и к юго-востоку от Ямполевки. На кадрах за 4 ноября видно, как ВСУ отразили механизированное наступление врага на Лиманском направлении.

Захватчики продвинулись в районах к югу и юго-востоку от Покровска. Продвижение врага зафиксировано в полях северо-западнее Селидово. Россияне накануне устроили механизированный штурм, благодаря которому продвигаются к восточной окраине Новоалексеевки.

На Кураховском направлении армия РФ недавно продвинулась в районах северо-западнее Курахово — к западной части села Новодмитровка. Спикер одной из украинских бригад сообщил, что враг пытается эвакуировать и отремонтировать механизированную технику для подготовки к дальнейшим механизированным наступлениям в направлении Курахово. В то же время ВСУ только в октябре уничтожили в этом районе почти 100 единиц российской бронетехники, включая танки и другой транспорт.

Оккупанты продвинулись возле захваченного Угледара. На опубликованных 3 ноября кадрах видно, как российские бойцы поднимают триколор в западной части села Шахтерское. Это говорит о том, что враг захватил населенный пункт. Российские блогеры также утверждали, что их армия продвинулась к северо-востоку от Угледара вблизи Екатериновки и к северо-западу вблизи Ясной Поляны, однако аналитики не нашли подтверждения этих заявлений.

Напомним, как сообщили аналитики Deep State, враг оккупировал Степановку в Донецкой области и продвинулся возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке.

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