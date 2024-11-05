Ворог окупував Степанівку - Deep State

Стала відома ситуації на фронті.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соціальних мережах.
Ворог окупував Степанівку.
Також окупанти просунулися біля Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.
Нагадаємо, що військовий оглядач повідомляє, що на Курахівському напрямку втрачено Іллінку та Новодмитрівку.
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