Ворог окупував Степанівку - Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соціальних мережах.

Ворог окупував Степанівку.

Також окупанти просунулися біля Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.

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Нагадаємо, що військовий оглядач повідомляє, що на Курахівському напрямку втрачено Іллінку та Новодмитрівку.

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