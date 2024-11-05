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Ворог окупував Степанівку - Deep State

Ворог окупував Степанівку - Deep State

Російська армія продовжує наступ / Фото: Associated Press

Стала відома ситуації на фронті.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соціальних мережах. 

Ворог окупував Степанівку.

Також окупанти просунулися біля Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.

Нагадаємо, що військовий оглядач повідомляє, що на Курахівському напрямку втрачено Іллінку та Новодмитрівку

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