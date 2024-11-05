Ворог випустив низку безпілотників по Україні

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Окупанти у ніч проти 5 листопада 2024 року випустили по Україні низку безпілотників.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Зокрема, нові групи ударних БПЛА рухаються через Сумщину.
Також кілька груп ударних БПЛА летять через Київщину на Житомирщину.
До того ж моніторингові канали повідомляють, що у Кролевці на Сумщині пролунали вибухи, а також в районі Полтави теж прогриміли вибухи.
Нагадаємо, що у ніч проти 5 листопада у Харкові прозвучала низка вибухів.
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