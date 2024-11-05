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Стали відомі наслідки ударів КАБів по Харкову

Стали відомі наслідки ударів КАБів по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, куди влучили удари окупантів. / Фото: ТСН.ua

На щастя, обійшлося без жертв.

Попередньо удари ворога відбулися по двох районах Харкова - Шевченківському та Київському.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у повідомленні у соцмережах. 

За наявною на зараз інформацією - КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань.

Але обстеження місць прильотів триває. 

Нагадаємо, пізно ввечері 3 листопада росіяни завдали удару по супермаркету в Харкові. Спершу було відомо про чотирьох поранених.

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