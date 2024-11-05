Стали відомі наслідки ударів КАБів по Харкову

На щастя, обійшлося без жертв.
Попередньо удари ворога відбулися по двох районах Харкова - Шевченківському та Київському.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у повідомленні у соцмережах.
За наявною на зараз інформацією - КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань.
Але обстеження місць прильотів триває.
Нагадаємо, пізно ввечері 3 листопада росіяни завдали удару по супермаркету в Харкові. Спершу було відомо про чотирьох поранених.
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