Стали відомі наслідки ударів КАБів по Харкову

На щастя, обійшлося без жертв.

Попередньо удари ворога відбулися по двох районах Харкова - Шевченківському та Київському.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у повідомленні у соцмережах.

За наявною на зараз інформацією - КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань.

Але обстеження місць прильотів триває.

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Нагадаємо, пізно ввечері 3 листопада росіяни завдали удару по супермаркету в Харкові. Спершу було відомо про чотирьох поранених.

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