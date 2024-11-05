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У Харкові прозвучала низка вибухів: перебувайте в укриттях

У Харкові прозвучала низка вибухів: перебувайте в укриттях

Ворог продовжує атакувати місто.

Ворог знову атакував Харків.

У місті пролунала серія вибухів - будьте обережні.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов. 

"Можливі повторні атаки по місту!", - йдеться у повідомленні.

"Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях", - додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше з'явилася інформація про нову серію вибухів у Харкові. 

Нагадаємо, пізно ввечері 3 листопада росіяни завдали удару по супермаркету в Харкові. Спершу було відомо про чотирьох поранених.

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