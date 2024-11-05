У Харкові прозвучала низка вибухів: перебувайте в укриттях

Ворог знову атакував Харків.
У місті пролунала серія вибухів - будьте обережні.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
"Можливі повторні атаки по місту!", - йдеться у повідомленні.
"Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях", - додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пізніше з'явилася інформація про нову серію вибухів у Харкові.
Нагадаємо, пізно ввечері 3 листопада росіяни завдали удару по супермаркету в Харкові. Спершу було відомо про чотирьох поранених.
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