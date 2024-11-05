В Харькове прозвучал ряд взрывов: находитесь в укрытиях

Враг снова атаковал Харьков.
В городе прозвучала серия взрывов – будьте осторожны.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Возможны повторные атаки по городу!", — говорится в сообщении.
"Оккупанты наносят удары! Харьков и район: будьте в укрытиях", — добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Позже появилась информация о новой серии взрывов в Харькове.
Напомним, поздно вечером 3 ноября россияне нанесли удар по супермаркету в Харькове. Сначала было известно о четырех раненых.
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