В Харькове прозвучал ряд взрывов: находитесь в укрытиях

В городе прозвучала серия взрывов – будьте осторожны.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Возможны повторные атаки по городу!", — говорится в сообщении.

"Оккупанты наносят удары! Харьков и район: будьте в укрытиях", — добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Позже появилась информация о новой серии взрывов в Харькове.

Напомним, поздно вечером 3 ноября россияне нанесли удар по супермаркету в Харькове. Сначала было известно о четырех раненых.

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