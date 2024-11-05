Враг выпустил ряд беспилотников по Украине

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Оккупанты в ночь на 5 ноября 2024 года выпустили по Украине ряд беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

В частности, новые группы ударных БПЛА двигаются через Сумщину.

Также несколько групп ударных БПЛА летят через Киевщину Житомирской.

К тому же мониторинговые каналы сообщают, что в Кролевце Сумской области прогремели взрывы, а также в районе Полтавы тоже прогремели взрывы.

Также читайте Стали известны последствия ударов КАБов по Харькову

Напомним, что в ночь на 5 ноября в Харькове прозвучал ряд взрывов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.