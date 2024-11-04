Українські десантники ударили по російській зенітці "Бук-М2" (відео)

На фронті 77 окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ знищила особовий склад ворога, а також його техніку.

Про це свідчить відео від 77 окремої аеромобільної бригади.

Рота ударних безпілотників уразила зенітний комплекс "Бук-М2", що може застосовуватися для протиповітряної оборони військ (військових об'єктів) у різних формах бойових дій.

На кадрах зйомки можна побачити, як комплекс "Бук-М2" одним ударом завдяки прямому влучанню у ціль.

Додамо, що бійці назвали свою операцію зі знищення ворога "Зомбо-ліквідацією".

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що ЗСУ створили в Курській області "дорогу смерті". Так, деталі від видання Forbes свідчили, що українські піхотинці та десантники за підтримки танків М-1 створили в околицях Зеленого Шляху так званий шлях смерті для ворожих військ, зокрема, для російської 155-ї бригади морської піхоти.

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