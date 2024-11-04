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Щоб рис вийшов розсипчастим: 6 хитрощів приготування

Щоб рис вийшов розсипчастим: 6 хитрощів приготування

Як зварити розсипчастий рис

Секрети, які допоможуть зробити рис розсипчастим

Ми зібрали секрети приготування смачного розсипчастого плову. Хитрощами, як приготувати золотистий та апетитний рис, щоб зернятко буде до зернятка, поділилися фахівці.

6 простих секретів для приготування розсипчастого плову

  1. Беремо необхідну кількість рису й кілька разів ретельно промиваємо в холодній воді. Рис перемішуємо у воді та ніби перетираємо в долонях, щоб змити якомога більше крохмалю. Результатом повинен бути прозорий рис. 
  2. Перш ніж готувати рис, його потрібно замочити. А потрібно це зробити для того, щоб позбутися зайвого крохмалю, який і робить зерна липкими. Замочувати рис потрібно у гарячій близько 60° підсоленій воді.Вважається, що так зерна краще очищаються і вбирають воду, що впливає на розсипчастість рису.  
  3. Для варки важливо заливати рис гарячою водою, так зерна рівномірно прогріваються і варяться без злипання.
  4. Замочений рис перед тим, як варити, бажано злегка, перемішуючи, посмажити на олії. Це зміцнить структуру зерен і надасть плову особливого смаку.
  5. Важливо дотримуватись правильних пропорцій крупи та води: довгозернистий: 1 до 1,5 чи 1 до 2, басматі: 1 до 1,5, жасмин: 1 до 1,5,  крупно зернистий: залежно від рецепта 1 до 1,7 аж до 1 до 3, пропарений: 1 до 2, коричневий: 1 до 2.5-3.
  6. В останні 5-7 хвилин приготування плову накрити рушником або серветкою під кришку. Вони вберуть зайву пару, а після вимкнення вогню залиште каструлю з рушником на 10-15 хвилин. 

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