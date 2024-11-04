Щоб рис вийшов розсипчастим: 6 хитрощів приготування

Ми зібрали секрети приготування смачного розсипчастого плову. Хитрощами, як приготувати золотистий та апетитний рис, щоб зернятко буде до зернятка, поділилися фахівці.

6 простих секретів для приготування розсипчастого плову

Беремо необхідну кількість рису й кілька разів ретельно промиваємо в холодній воді. Рис перемішуємо у воді та ніби перетираємо в долонях, щоб змити якомога більше крохмалю. Результатом повинен бути прозорий рис. Перш ніж готувати рис, його потрібно замочити. А потрібно це зробити для того, щоб позбутися зайвого крохмалю, який і робить зерна липкими. Замочувати рис потрібно у гарячій близько 60° підсоленій воді.Вважається, що так зерна краще очищаються і вбирають воду, що впливає на розсипчастість рису. Для варки важливо заливати рис гарячою водою, так зерна рівномірно прогріваються і варяться без злипання. Замочений рис перед тим, як варити, бажано злегка, перемішуючи, посмажити на олії. Це зміцнить структуру зерен і надасть плову особливого смаку. Важливо дотримуватись правильних пропорцій крупи та води: довгозернистий: 1 до 1,5 чи 1 до 2, басматі: 1 до 1,5, жасмин: 1 до 1,5, крупно зернистий: залежно від рецепта 1 до 1,7 аж до 1 до 3, пропарений: 1 до 2, коричневий: 1 до 2.5-3. В останні 5-7 хвилин приготування плову накрити рушником або серветкою під кришку. Вони вберуть зайву пару, а після вимкнення вогню залиште каструлю з рушником на 10-15 хвилин.

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