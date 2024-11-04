Чтобы рис получился рассыпчатым: 6 секретов приготовления

Мы собрали секреты приготовления вкусного рассыпчатого плова. Уловками, как приготовить золотистый и аппетитный рис, чтобы зернышко к зернышку поделились специалисты.

6 простых секретов для приготовления рассыпчатого плова

Берем необходимое количество риса и несколько раз тщательно промываем в холодной воде. Рис перемешиваем в воде и словно перетираем в ладонях, чтобы смыть как можно больше крахмала. Результатом должен быть прозрачный рис. Прежде чем готовить рис, его нужно замочить. А нужно это сделать для того, чтобы избавиться от лишнего крахмала, который и делает зерна липкими. Замачивать рис нужно в горячей, около 60° подсоленной воде. Считается, что так зерна лучше очищаются и впитывают воду, что влияет на рассыпчатость риса. Для варки можно заливать рис горячей водой, так зерна равномерно прогреваются и варятся без слипания. Замоченный рис перед тем как варить, желательно слегка, перемешивая, пожарить на подсолнечном масле. Это укрепит структуру зерен и придаст плову особый вкус. Важно соблюдать правильные пропорции крупы и воды: длиннозернистый: 1 к 1,5 или 1 к 2, басмати: 1 к 1,5, жасмин: 1 к 1,5, крупнозернистый: в зависимости от рецепта 1 до 1,7 вплоть до 1 до 3, пропаренный: 1 до 2, коричневый: 1 до 2.5-3. В последние 5-7 минут приготовление плова накрыть полотенцем или салфеткой под крышку. Они впитают лишнюю пару, а после отключения огня оставьте кастрюлю с полотенцем на 10-15 минут.

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