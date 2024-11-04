Дом звезды "Секса в большом городе" Сары Джессики Паркер нагло ограбили

Дом звезды сериала "Секс в большом городе", американской актрисы Сары Джессики Паркер нагло ограбили.

Случилось это прямо перед Хэллоуином. Как пишет издание Daily Mail, в знаменитости украли праздничные декорации. Сара Джессика Паркер ответственно отнеслись ко Дню всех святых. Знаменитость украсила свой дом снаружи тыквами, которые раскрасили в золотистый и пурпурный цвет. Однако, кому-то, похоже, так понравились праздничные декорации актрисы, что он решил их своровать.

Очевидно, Сара Джессика Паркер была совсем не в восторге, что осталась без главного атрибута Хэллоуина. На крыльце знаменитость все же поставила несколько тыкв со свечами, но они уже не были такими помпезными. Кроме того, Сара Джессика Паркер оставила гневное обращение к ворам. Актриса нацепила на дверях письмо, на котором была изображена злая тыква с надписью: "Позор ворам тыкв".

Отметим, что звезда Голливуда уже не впервые сталкивается с подобным. В 2019 году в актрисы тоже украли тыквы на Хэллоуин, которые она специально заказывала для праздника.

Напомним, в ночь на 1 ноября в США активно праздновали Хэллоуин. Дочь украинской ведущей Ольги Фреймут, которая находится в Америке, присоединиться к празднику. Злата Митчелл надела мини-юбку и топ и превратилась в актрису Памелу Андерсон.

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