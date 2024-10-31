Простий рецепт смачного вінегрету з новими інгредієнтами

Рецепт вінегрету: які три інгредієнти зроблять його смачнішим
Пропонуємо приготувати вінегрет з новими інгредієнтами.
Інгредієнти для вінегрету
- Запечені буряки - 400 г.
- Відварена картопля - 300 г.
- Відварена морква - 200 г.
- Мариновані гриби - 200 г.
- Мариновані огірки - 200 г.
- Відварена квасоля - 350 г.
- Цибуля червона - 2 шт.
- Цибуля зелена — пучок.
- Кріп — пучок.
- Сіль — пів чайної ложки.
- Олія - 4 ст.л
- Оцет - 2 ст.л
- Цукор - дрібка
Приготування вінегрету
- Нарізаємо цибулю кубиками, вливаємо воду, оцет, додаємо сіль та цукор, маринуємо 15 хвилин. Зливаємо маринад
- Запечені буряк, відварену картоплю очищаємо, нарізаємо кубиками, додаємо цибулю,
- Чистимо моркву, нарізаємо кубиками, додаємо до салату.
- Ріжемо мариновані гриби, огірки і разом з квасолею додаємо до салату.
- Додаємо порізану зелену цибулю
- Солимо, заправляємо олією.
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