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Простий рецепт смачного вінегрету з новими інгредієнтами

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
85 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
391
Час на прочитання
1 хв
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Простий рецепт смачного вінегрету з новими інгредієнтами

Вінегрет

Рецепт вінегрету: які три інгредієнти зроблять його смачнішим

Пропонуємо приготувати вінегрет з новими інгредієнтами.

 Інгредієнти для вінегрету

  • Запечені буряки - 400 г.
  • Відварена картопля - 300 г.
  • Відварена морква - 200 г.
  • Мариновані гриби - 200 г.
  • Мариновані огірки - 200 г.
  • Відварена квасоля - 350 г.
  • Цибуля червона - 2 шт.
  • Цибуля зелена — пучок.
  • Кріп — пучок.
  • Сіль — пів чайної ложки.
  • Олія - 4 ст.л
  • Оцет - 2 ст.л
  • Цукор - дрібка

Приготування вінегрету

  • Нарізаємо цибулю кубиками, вливаємо воду, оцет, додаємо сіль та цукор, маринуємо 15 хвилин. Зливаємо маринад
  • Запечені буряк, відварену картоплю очищаємо, нарізаємо кубиками, додаємо цибулю,
  • Чистимо моркву, нарізаємо кубиками, додаємо до салату.
  • Ріжемо мариновані гриби, огірки і разом з квасолею додаємо до салату.
  • Додаємо порізану зелену цибулю
  • Солимо, заправляємо олією.

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