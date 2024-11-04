ЗСУ відновили положення в селі Дружба на Донеччині - DeepState

На фронті продовжуються запеклі бої.
Сили Оборони України відновили своє положення в населеному пункті Дружба, що в Донецькій області.
Про це свідчать дані аналітиків проєкту DeepState.
"Сили Оборони України відновили положення у Дружбі", - йдеться у повідомлення.
Водночас повідомляється, що ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці на Донеччині.
На інших ділянках фронту пресувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабної війни.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники залишили позиції у Запорізькій області.
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