Астрологічний прогноз на 4 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна – і потрібно – розпочинати реалізацію будь-яких – навіть дуже складних – професійних проєктів. У фінансовому плані час сприятиме тим, хто вміє задовольнятися необхідним та не витрачати гроші на те, без чого можна обійтися.

Символ дня: старовинний манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливий день каменів: зелений нефрит.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: від будь-яких хірургічних операцій та медичних процедур слід відмовитися.

Харчування дня: м'ясу та рибі потрібно віддати перевагу овочам – найкраще, тушкованим або приготовленим на пару.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги, а також віднаджувати від будинку неприємних людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тож ігнорувати їх не можна.

Табу дня: не можна ламати гілки та рвати квіти

Цитата дня: «Інформація у чистому вигляді – це не знання, знання – це досвід» (Альберт Ейнштейн).

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