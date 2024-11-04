На Сумщині пролунало 102 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Чупахівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська громади.

Хотінська громада: з території РФ літаком здійснено пуск КАБ (1 вибух), мінометні обстріли (12 вибухів), FPV-дронами (5 вибухів). Також за допомогою БпЛа здійснено скидання двох вибухових пристроїв (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи), обстріл з танку (1 вибух), артилерійський обстріл (10 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (17 вибухів).

Білопільська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання вибухового пристрою (1 вибух). Також був мінометний обстріл (6 вибухів).

Чупахівська громада: відбулася атака БпЛА типу Shahed (1 вибух), внаслідок чого сталося загоряння сухої рослинності.

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи), міномету (20 вибухів).

Есманьська громада: завдано удару FPV-дронами (3 вибухи), пуск КАБ (2 вибухи).

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено удар FPV-дронами (2 вибухи).

Свеська громада: відбулася атака FPV-дронами (3 вибухи).

Дружбівська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (2 вибухи).

Сумська громада: здійснено удар ворожим БпЛА типу «Ланцет», внаслідок чого пошкоджено автомобіль.

Шалигинська громада: 4 міни скинули росіяни на території громади. Також був удар дронами типу «FPV» (2 вибухи).

Путивльська громада: з ворожого БпЛА відбулося скидання вибухового пристрою (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники обстріляли залізничну станцію на Дніпропретровщині.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві уламки безпілотника впали на території житлової забудови.

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