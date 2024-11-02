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Окупанти обстріляли залізничну станцію на Дніпропретровщині: що відомо

Окупанти обстріляли залізничну станцію на Дніпропретровщині: що відомо

Потяг "Укрзалізниці" / Фото: Telegram-канал "Укразалізниці" / Фото: "Укрзалізниця"

Внаслідок ворожого обстрілу було поранено працівницю залізниці.

У суботу, 2 листопада, російська терористична армія обстріляла одну із залізничних станцій у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”

Внаслідок ворожого обстрілу було поранено працівницю залізниці. Окрім того на станції пошкоджено віконне скління та покрівлю технічних приміщень.

“Потерпілій надали необхідну допомогу, її життю, на щастя, нічого не загрожує”, - йдеться у повідомленні.

Через часткове пошкодження залізничної інфраструктури приміський поїзд затримався на 40 хвилин.

На цей час залізничники вже ліквідували наслідки обстрілу. Рух потягів відбувається за графіком.

Нагадаємо, 2 листопада російська терористична армія завдала повітряного удару по Дніпропетровщині. У Дніпровському районі пролунав вибух.

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