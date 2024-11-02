Білі ведмеді вдерлися до міста: в чому причина

Ведмеді майже шикуються в чергу, щоб почати свою міграцію і повернутися на лід.

Через міграцію в невеликому містечку Канади з'являються полярні ведмеді. Це явище пов'язане з поверненням морського льоду, який їм потрібен для полювання.

Про це пише IFLScience.

Для того, щоб дістатися "міста тюленів" тварини змушенні прямувати через містечко Черчилл, яке звуть "світовою столицею білих ведмедів".

Білі ведмеді в цьому регіоні перебувають на суші відтоді, як сходять з морського льоду влітку. При цьому, в цей час тварини мало їдять і зберігають енергію, оскільки виживають переважно за рахунок жирових запасів.

Для вчених це гарний час, щоб дослідити білих ведмедів і їхній спосіб життя. За словами біологині й захисниці природи Аліси Маккол з організації Polar Bears International (PBI), з кінця жовтня до листопада вона щорічно вирушає на дослідження, щоб спостерігати за білими ведмедями та їхньою міграцією.

Проте, зміна клімату, що спричинена діяльністю людини, призвела до більш тривалого льоту та збільшення використання земель ведмедями, чиє природне середовище існування в минулому було значно ширшим.

Проблема полягає в тому, що тварини мають обмежену кількість часу на суші, перш ніж померти від голоду. Через скорочення арктичного морського льоду, ведмеді, ймовірно, будуть проводити більше часу на суші, що в майбутньому може спричинити до вимирання виду.

Полярні ведмеді щорічно мігрують через місто Черчилль, через що місцеві жителі використовують сирени та гудки, щоб зменшити взаємодію з тваринами. Також дослідники створили радар раннього виявлення "Bear-dar", призначений для оповіщення спільнот і віддалених таборів про наближення ведмедя.

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