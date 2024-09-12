Чи можна собакам виноград: чим смаколик може обернутись для улюбленця

Собаки завжди залишаються нашими вірними друзями, а тому їхнє здоров'я та безпека — наш пріоритет.

Інколи наші домашні улюбленці намагаються скуштувати все, що бачать на столі, але не всі продукти підходять для їхнього раціону. Одним із найнебезпечніших для собак продуктів є виноград і родзинки, які можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, навіть загрожувати життю.

Чи можна собакам виноград насправді — читайте на ТСН.ua.

Чому виноград шкідливий для собак

Попри те, що виноград корисний для людини, собакам його категорично не можна давати. Науковці досі не дійшли до єдиної думки щодо того, що саме робить цей плід токсичним для тварин. Проте доведено, що навіть невелика кількість винограду або родзинок може спричинити у собаки серйозні ускладнення, включаючи гостру печінкову недостатність.

Дослідження показали, що вживання винограду може викликати проксимальний канальцевий некроз — пошкодження нирок, яке призводить до втрати їхньої функції. В деяких випадках собака може померти через інтоксикацію.

Симптоми отруєння виноградом у собак

Якщо ваш собака випадково з’їв виноград або родзинки, важливо вчасно помітити ознаки інтоксикації. Серед основних симптомів отруєння:

блювання (із залишками неперетравлених ягід);

рясна діарея;

відсутність слинотечі або, навпаки, її надмірне виділення;

відмова від їжі та води;

обезводнення;

зменшення кількості сечовипускань;

млявість, апатія;

зниження температури тіла.

Якщо спостерігаєте будь-які з цих симптомів, негайно звертайтеся до ветеринара. Відмова від своєчасної допомоги може мати фатальні наслідки для вашого улюбленця.

Якщо ваша собака з’їла виноград, головне — діяти швидко. Лікар може порадити викликати блювання, але робити це самостійно не рекомендується, особливо якщо собака непритомна або має проблеми з диханням.

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