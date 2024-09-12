Можно ли собакам виноград: чем лакомство может обернуться для любимца

Собаки всегда остаются нашими верными друзьями, поэтому их здоровье и безопасность — наш приоритет.
Иногда наши домашние питомцы пытаются попробовать все, что видят на столе, но не все продукты подходят для их рациона. Одним из самых опасных для собак продуктов является виноград и изюм, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, даже угрожать жизни.
Можно ли собакам виноград на самом деле - читайте на ТСН.ua.
Почему виноград вреден для собак
Несмотря на то, что виноград полезен человеку, собакам его категорически нельзя давать. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, что именно делает этот плод токсичным для животных. Однако доказано, что даже небольшое количество винограда или изюма может вызвать у собаки серьезные осложнения, включая острую печеночную недостаточность.
Исследования показали, что употребление винограда может вызвать проксимальный канальцевый некроз – повреждение почек, которое приводит к потере их функции. В некоторых случаях собака может умереть из-за интоксикации.
Симптомы отравления виноградом у собак
Если ваша собака случайно съела виноград или изюм, важно вовремя заметить признаки интоксикации. Среди основных симптомов отравления:
- рвота (с остатками непереваренных ягод);
- обильная диарея;
- отсутствие слюнотечения или, напротив, ее чрезмерное выделение;
- отказ от пищи и воды;
- обезвоживание;
- уменьшение количества мочеиспусканий;
- вялость, апатия;
- понижение температуры тела.
Если наблюдаете какие-либо из этих симптомов, немедленно обращайтесь к ветеринару. Отказ от своевременной помощи может иметь роковые последствия для вашего любимца.
Если ваша собака съела виноград, главное – действовать быстро. Врач может посоветовать вызывать рвоту, но делать это самостоятельно не рекомендуется, особенно если собака без сознания или имеет проблемы с дыханием.
Читайте также: