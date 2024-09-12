Можно ли собакам виноград: чем лакомство может обернуться для любимца

Собаки всегда остаются нашими верными друзьями, поэтому их здоровье и безопасность — наш приоритет.

Иногда наши домашние питомцы пытаются попробовать все, что видят на столе, но не все продукты подходят для их рациона. Одним из самых опасных для собак продуктов является виноград и изюм, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, даже угрожать жизни.

Можно ли собакам виноград на самом деле - читайте на ТСН.ua.

Почему виноград вреден для собак

Несмотря на то, что виноград полезен человеку, собакам его категорически нельзя давать. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, что именно делает этот плод токсичным для животных. Однако доказано, что даже небольшое количество винограда или изюма может вызвать у собаки серьезные осложнения, включая острую печеночную недостаточность.

Исследования показали, что употребление винограда может вызвать проксимальный канальцевый некроз – повреждение почек, которое приводит к потере их функции. В некоторых случаях собака может умереть из-за интоксикации.

Симптомы отравления виноградом у собак

Если ваша собака случайно съела виноград или изюм, важно вовремя заметить признаки интоксикации. Среди основных симптомов отравления:

рвота (с остатками непереваренных ягод);

обильная диарея;

отсутствие слюнотечения или, напротив, ее чрезмерное выделение;

отказ от пищи и воды;

обезвоживание;

уменьшение количества мочеиспусканий;

вялость, апатия;

понижение температуры тела.

Если наблюдаете какие-либо из этих симптомов, немедленно обращайтесь к ветеринару. Отказ от своевременной помощи может иметь роковые последствия для вашего любимца.

Если ваша собака съела виноград, главное – действовать быстро. Врач может посоветовать вызывать рвоту, но делать это самостоятельно не рекомендуется, особенно если собака без сознания или имеет проблемы с дыханием.

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