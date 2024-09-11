Как правильно держать собачий поводок

Если вы владелец сильной собаки, с которой иногда не знаешь, кто кого выгуливает, то, наверное, задумывались над тем, как лучше держать поводок, чтобы остаться с рукой, с собакой и — желательно — не лицом в земле.

На странице DOGSCHOOL рассказали, как правильно держать поводок, чтобы и вам, и вашей собаке было удобно на прогулке. Специалисты говорят, что просто накручивать его на руку – не самый лучший вариант.

Если у вас длинный поводок и его нужно собрать, отступите где-то на пол метра - метр от карабина и начните сворачивать его кольцами вплоть до конца поводка. Маленьких собачек можно держать одной рукой, но друзей большего размера лучше держать двумя руками. Поэтому скрученную часть поводка держите одной рукой, а кончик другой. Чтобы ваша собака не выдернулась из рук резким движением, когда её что-то очень заинтересует, лучше сделать "замок" на поводке. Не стоит его просто одевать на руку, как браслет. Необходимо надеть петлю на большой палец и зажать поводок в ладони. Но если у вас есть опасения, что так вы не удержите своего любимца, можно сделать двойной замок, надев еще одну петлю на указательный палец и зажав его в ладони. При такой фиксации вы сможете мгновенно сбросить поводок с руки при необходимости, чтобы не травмироваться, если собака рвется вперед. Завяжите узел на поводке, в полуметре - метре от карабина. Так вы получите длинный и короткий поводок. Два в одном. Если вам нужно быстро взять собаку на короткий поводок, можно просто ухватиться за узел. Это обезопасит вас от скольжения поводка по руке и вам будет удобно перехватить руки.

Еще несколько советов:

Держите поводок в доминантной руке для лучшего контроля;

Дайте собаке немного свободы для движения отпустив поводок, но контролируйте натяжение, чтобы предотвратить рывки или запутывания.

Если вы используете рулетку, то у неё есть большой недостаток в сравнении с обычным поводком, ведь собака все время чувствует натяжение, а специалисты советуют выгуливать собаку именно на "расслабленном" поводке.

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