В Хмельницкой области снова раздаются взрывы

Военные предупреждали о дроне на территории региона.

В четверг утром, 12 сентября, в Хмельнитчине снова раздались взрывы. Громко в области было также ночью.

Об этом сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.

Заметим, что тревога в области была объявлена в 09:51. ВС предупреждали, что в Хмельницкой области зафиксировано движение БпЛА в направлении Староконстантинова.

Напомним, ночью в Хмельницкой области произошли взрывы. В результате атаки беспилотников возник пожар. Также в регионе сработали силы ПВО.

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