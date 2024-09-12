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РФ попала в объекты инфраструктуры в Черниговской области

РФ попала в объекты инфраструктуры в Черниговской области

Фото: ГСЧС

Оккупанты усилили обстрелы Черниговской области.

Этой ночью армия РФ атаковала объекты инфраструктуры в Черниговской области. В целом оккупационная армия усилила обстрелы региона.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Отмечается, что за минувшие сутки оккупанты 29 раз обстреляли Черниговскую область. Зафиксировано 90 взрывов.

"Под огнем приграничья, а также Нежинский район. Есть попадания по объектам инфраструктуры. Последствия уже устраняют", — подчеркнул Чаус.

Как сообщалось, ночью 12 сентября РФ массированно ударила по Конотопу. Беспилотники повредили жилые дома, учебные заведения и медицины.

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