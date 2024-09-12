РФ влучила в об'єкти інфраструктури на Чернігівщині

Цієї ночі армія РФ атакували об'єкти інфраструктури в Чернігівській області. Загалом окупаційна армія посилила обстріли регіону.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Зазначається, що за минулу добу окупанти 29 разів обстріляли Чернігівську область. Зафіксовано 90 вибухів.

"Під вогнем прикордоння, а також Ніжинський район. Є влучання по обʼєктах інфраструктури. Наслідки вже усувають", - наголосив Чаус.

Як повідомлялося, вночі 12 вересня РФ масовано вдарила по Конотопу. Безпілотники пошкодили житлові будинки, заклади освіти та медицини.

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