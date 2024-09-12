Армія РФ просунулася у Донецькій області та захопила ще один населений пункт: мапи DeepState

Окупаційна армія РФ просувається далі в Донецькій області. Загарбникам вдалося захопити село Лісівка, що в Покровському районі.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Лісівку, а також просунувся біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українську та околицях", - йдеться у повідомленні.

Росіяни захопили село Лісівка в Донецькій області. Мапа DeepState.

Просування окупантів на Донеччині

Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.

Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.

Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.

Як повідомлялося, росіяни прагнуть захопити Гірник на Донеччині. Це місто розташоване на височині і є найвищою точкою на Курахівському напрямку, аби рухатися у напрямку Курахового.

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