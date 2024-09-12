Армія РФ просунулася у Донецькій області та захопила ще один населений пункт: мапи DeepState

Окупанти просунулися ще біля чотирьох населених пунктів.
Окупаційна армія РФ просувається далі в Донецькій області. Загарбникам вдалося захопити село Лісівка, що в Покровському районі.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Лісівку, а також просунувся біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українську та околицях", - йдеться у повідомленні.
Просування окупантів на Донеччині
Як повідомлялося, росіяни прагнуть захопити Гірник на Донеччині. Це місто розташоване на височині і є найвищою точкою на Курахівському напрямку, аби рухатися у напрямку Курахового.