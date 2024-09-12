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Армія РФ просунулася у Донецькій області та захопила ще один населений пункт: мапи DeepState

Армія РФ просунулася у Донецькій області та захопила ще один населений пункт: мапи DeepState

Російська армія. / Фото: Associated Press

Окупанти просунулися ще біля чотирьох населених пунктів.

Окупаційна армія РФ просувається далі в Донецькій області. Загарбникам вдалося захопити село Лісівка, що в Покровському районі. 

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Лісівку, а також просунувся біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українську та околицях", - йдеться у повідомленні. 

Росіяни захопили село Лісівка в Донецькій області. Мапа DeepState. / ©
Росіяни захопили село Лісівка в Донецькій області. Мапа DeepState.

Просування окупантів на Донеччині

Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.
Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.
Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.

Як повідомлялося, росіяни прагнуть захопити Гірник на Донеччині. Це місто розташоване на височині і є найвищою точкою на Курахівському напрямку, аби рухатися у напрямку Курахового.

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