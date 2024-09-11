РФ отримала балістику з Ірану: США попереджають про серйозну загрозу

Наразі Штати не готові сказати, скільки ракет отримали російські війська.

В американському Пентагон підтверджують, що Іран передав Росії певну кількість балістичних ракет малої дальності - Fath 360. Окупаційна армія може використати їх проти України у найближчі тижні.

Про це під час брифінгу заявив спікер Міністерства оборони США Пет Райдер.

"Сполучені Штати підтвердили повідомлення про те, що Іран передав Росії балістичні ракети ближнього радіусу дії Fath 360, яка, за нашими оцінками, може використати їх протягом кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб", — заявив Райдер.

З його слів, наразі Пентагон не може сказати, про яку кількість ракет йдеться. Втім, це озброєння дозволять росіянам зекономити більш вдосконалені ракети з більшою дальністю для інших цілей.

За даними порталу Defense Express, Fath-360 – це ракета довжиною 5 метрів, із загальною стартовою вагою 787 кг, бойовою частиною у 150 кг та дальністю до 120 км. Наведення ракети забезпечує комбінована система інерціальної та супутникової навігації.

Нагадаємо, Іран передав Росії сотні балістичних ракет. Вони є високоточними та більш небезпечними за російські С-300.

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