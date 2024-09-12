На Сумщині пролунало 166 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 166 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Березівська, Лебединська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади.

Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух).

Миропільська громада: росіяни вдарили FPV-дроном (1 вибух), внаслідок чого поранення отримав водій хлібовоза.

Білопільська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (4 вибухи), артилерійський (4 вибухи), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи) та вдарив КАБ (4 вибухи).

Есманьська громада: росіяни вели обстріл з міномета (5 вибухів), також здійснили удари КАБ (6 вибухів) та FPV-дронами (11 вибухів).

Краснопільська громада: ворог вів мінометний обстріл (19 вибухів), артилерійський (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (12 вибухів), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (10 вибухів). Також росіяни вдарили FPV-дронами (6 вибухів), внаслідок удару одна цивільна людина отримала поранення.

Дружбівська громада: артилерійський обстріл (15 вибухів) та атака FPV-дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: мінометний обстріл (8 вибухів), артилерійський обстріл (6 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).

Березівська громада: удар КАБ (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: росіяни здійснили удари артилерією (18 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог здійснив удар дроном FPV (3 вибухи).

Юнаківська громада: удар КАБ (1 вибух).

Лебединська громада: ворог здійснив пуск ракети (1 вибух в повітрі).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли село на Донеччині, в результаті чого є загиблий.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах пролунали вибухи.

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