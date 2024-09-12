В Сумской области прозвучало 166 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 166 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Юнаковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Березовская, Лебединская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Дружбовская общины.
- Хотинская община: враг нанес удар КАБ (1 взрыв).
- Миропольское общество: россияне ударили FPV-дроном (1 взрыв), в результате чего ранение получил водитель хлебовоза.
- Белопольское общество: враг произвел минометный обстрел (4 взрыва), артиллерийский (4 взрыва), сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва) и ударил КАБ (4 взрыва).
- Эсманьское общество: россияне вели обстрел из миномета (5 взрывов), также совершили удары КАБ (6 взрывов) и FPV-дронами (11 взрывов).
- Краснопольская община: враг вел минометный обстрел (19 взрывов), артиллерийский (20 взрывов), обстрел из РСЗО (12 взрывов), совершил сбросы с БПЛА взрывных устройств (10 взрывов). Также россияне ударили FPV-дронами (6 взрывов), в результате удара один гражданский человек получил ранения.
- Дружбовское общество: артиллерийский обстрел (15 взрывов) и атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Великописаревское общество: минометный обстрел (8 взрывов), артиллерийский обстрел (6 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва).
- Березовское общество: удар КАБ (1 взрыв).
- Зноб-новгородская община: россияне нанесли удары артиллерией (18 взрывов).
- Середино-будская община: враг нанес удар дроном FPV (3 взрыва).
- Юношеское общество: удар КАБ (1 взрыв).
- Лебединская община: враг совершил пуск ракеты (1 взрыв в воздухе).
Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли деревню в Донецкой области, в результате чего есть погибший.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах раздались взрывы.
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