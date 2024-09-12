Астрологический прогноз на 12 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно отправляться в путешествия – как близкие, так и дальние, они сложатся удачно.

Символ дня: Фонтан.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: оливин, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: ребра, кости грудины.

Болезни дня: день, когда выздоравливают даже люди, страдающие от серьезных заболеваний.

Питание дня: нельзя отказываться от пищи, но мясо желательно заменить овощами.

Стрижка дня: стрижку желательно перенести на другой день.

Дачные работы дня: можно собирать урожай только тех овощей и фруктов, которые планируются сразу же употребить в пищу.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды на привлечение удачи в финансовых делах.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко.

Табу дня: под запретом грусть и плохое настроение.

Цитата дня: «Есть любовь, которая вольно плавает по небу. Эта любовь согревает душу. А есть любовь, которая растворяется в повседневных делах. Эта любовь вносит тепло в семью» (Рабиндранат Тагор).

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