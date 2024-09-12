Астрологічний прогноз на 12 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна вирушати у подорожі, – як близькі, так і далекі, вони складуться вдало.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливе каміння дня: олівін, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: ребра, кістки грудини.

Хвороби дня: день, коли одужують навіть люди, які страждають від серйозних захворювань.

Харчування дня: не можна відмовлятися від їжі, але м'ясо бажано замінити овочами.

Стрижка дня: стрижку бажано перенести на другий день.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай тільки тих овочів та фруктів, які планується одразу ж вжити в їжу.

Магія та містика дня: можна проводити обряди на залучення талану у фінансових справах.

Сни дня: сни цієї ночі збуваються рідко.

Табу дня: під забороною смуток та поганий настрій.

Цитата дня: «Є кохання, яка вільно плаває небом. Це кохання зігріває душу. А є кохання, яке розчиняється у повсякденних справах. Це кохання вносить тепло в сім'ю» (Робіндранат Тагор).

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