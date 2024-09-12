На Хмельниччині пролунала серія вибухів

В ніч проти 12 вересня у хмельницькій області пролунала серія вибухів.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"На Хмельниччині чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Пізніше кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи.

Моніторингові канали повідомляють, що російські ударні безпілотники типу Shahed атакують Старокостянтинів. За їх інформацією, всього в районі міста зафіксовано не менше 7 безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі РФ вдарила різними ракетами та "Шахедами".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія безупинно тероризує Київ "Шахедами", експерт Жданов розкрив мету Путіна.

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