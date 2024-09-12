Враг атаковал Староконстантинов.
В ночь на 12 сентября в хмельницкой области прозвучала серия взрывов.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"На Хмельнитчине слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Позже корреспонденты Общественного сообщили о повторных взрывах.
Мониторинговые каналы сообщают, что российские ударные беспилотники типа Shahed атакуют Староконстантинов. По их информации, всего в районе города зафиксировано не менее 7 беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью РФ ударила разными ракетами и "Шахедами".
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия непрерывно терроризирует Киев "Шахедами", эксперт Жданов раскрыл цель Путина.
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