Захватчики нанесли удар по Конотопу: есть раненые (видео)

В городе после ударов отсутствует электроснабжение.

Поздно вечером, 11 сентября, враг нанес удар по жилой застройке в Конотопе.

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Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Он рассказал, что в результате удара ранены. Он рассказал, что враг нанес удар по центру города, по жилой застройке.

Кроме того, Семенихин заявил, что есть попадание в инфраструктуру города, из-за чего отсутствует электроснабжение.

Нарезка в городе "пролетов" работают спасательные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью РФ ударила разными ракетами и "Шахедами".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия непрерывно терроризирует Киев "Шахедами", эксперт Жданов раскрыл цель Путина.

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