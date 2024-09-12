Захватчики нанесли удар по Конотопу: есть раненые (видео)

В городе после ударов отсутствует электроснабжение.
Поздно вечером, 11 сентября, враг нанес удар по жилой застройке в Конотопе.
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
Он рассказал, что в результате удара ранены. Он рассказал, что враг нанес удар по центру города, по жилой застройке.
Кроме того, Семенихин заявил, что есть попадание в инфраструктуру города, из-за чего отсутствует электроснабжение.
Нарезка в городе "пролетов" работают спасательные службы.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью РФ ударила разными ракетами и "Шахедами".
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия непрерывно терроризирует Киев "Шахедами", эксперт Жданов раскрыл цель Путина.
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