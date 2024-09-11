В России "осудили" оппозиционера Пономарева: сколько лет получил

В России эксдепутат Илья Пономарев, признанный иноагентом, приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение по виду достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное за счет информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Об этом сообщила прокуратура Москвы.

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Как констатировали россияне, Пономарев в марте 2022 года публично выступил в Сети с "сознательно ложной информацией", содержащей данные об использовании ВС РФ. Невероятно, но он даже "оправдывал террористическую деятельность". Мол, он не был в России и действовал по мотивам политической ненависти.

"Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства при отсутствии подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Пономарева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

Также Пономарев вроде бы не сможет "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на 4 года".

Напомним, Илья Пономарев – единственный российский депутат, в 2014 году проголосовавший против оккупации Крыма Россией. Впоследствии он переехал в Киев, выучил украинский язык и получил паспорт. Сейчас же Путин получил оппозиционера под Киевом. Говорят, что на этот раз Пономарев был целью россиян.

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