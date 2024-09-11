Российский дрон в Латвии: инцидент рассматривают на уровне НАТО

Появление российских беспилотников в воздушном пространстве стран Альянса происходит все чаще.

О падении российского дрона на территории Латвии правительство этой страны сообщило партнерам по НАТО и рассматривает возможности для защиты от таких инцидентов.

Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в среду, 11 сентября, во время пресс-конференции в рамках саммита Крымской платформы в Киеве.

"Мы проверяем наши возможности повысить эффективность собственных процедур. Мы сообщили нашим партнерам по НАТО, подняли этот вопрос на уровне НАТО”, — сказала она.

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Эвика Силиня подчеркнула, что падение российских дронов на территории стран Евросоюза и НАТО, особенно на восточных границах Альянса, стало явлением, с которым все чаще приходится иметь дело.

“Мы должны реагировать на это... Мы понимаем, что Украина является первым приоритетом сейчас. Но делаем все, чтобы защитить нас самих”, — отметила глава латвийского правительства.

Напомним, ранее латвийские официальные лица сообщили, что российский военный беспилотник, разбившийся в Латвии в субботу, 7 сентября, перевозил взрывчатку.

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