Російський дрон у Латвії: інцидент розглядають на рівні НАТО

Про падіння російського дрона на території Латвії уряд цієї країни повідомив партнерів по НАТО і розглядає можливості для захисту від таких інцидентів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня у середу, 11 вересня, під час пресконференції у рамках саміту Кримської платформи у Києві.

“Ми перевіряємо наші можливості підвищити ефективність власних процедур. Ми повідомили нашим партнерам по НАТО, порушили це питання на рівні НАТО”, - сказала вона.

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При цьому Евіка Сіліня наголосила, що падіння російських дронів на території країн Євросоюзу та НАТО, особливо на східних кордонах Альянсу, стало явищем, з яким дедалі частіше доводиться мати справу.

“Ми повинні реагувати на це... Ми розуміємо, що Україна є першим пріоритетом зараз. Але робимо також усе, щоб захистити нас самих”, - зазначила очільниця латвійського уряду.

Нагадаємо, раніше латвійські офіційні особи повідомили, що російський військовий безпілотник, який розбився в Латвії в суботу, 7 вересня, перевозив вибухівку.

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