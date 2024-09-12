"Пробили дно": правительство Венгрии оставило часть беженцев из Украины без крова

Венгерские власти нарушили законодательство Евросоюза и издали "драконовское постановление", отменяющее государственное финансирование убежища для беженцев из западной Украины, в результате чего большое количество людей осталось без крова.

Об этом говорится в отчете Human Rights Watch.

Венгерский Хельсинкский комитет сообщил, что из-за действия правительства пострадали около 3 000 беженцев из Украины, большинство из которых — женщины и дети.

"Правительство Венгрии пробило новое дно, приняв это жестокое решение, выбрасывающее на улицы тысячи людей, бежавших от войны в Украине. Европейская комиссия должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы заставить Будапешт отменить это постановление и выполнить свои обязанности как страны-члена ЕС", — заявила старший исследователь Human Rights Watch по вопросам Европы и Центральной Азии Лидия Галл.

Постановление правительства Виктора Орбана ограничивает доступ к жилью, финансируемому государством, украинским беженцам, предоставляя такое право лицам, зарегистрированным на территории, которую венгерские власти считают охваченной войной. Это постановление указывает, что украинские беженцы, зарегистрированные на территориях, которые венгерское правительство считает безопасными для возвращения, лишаются права на жилье, финансируемое государством Венгрия.

В организации напомнили, что постановление нарушает Директиву ЕС о временной защите 2001 года, которая вступила в силу в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину и требует от стран-членов ЕС оказывать временную защиту и помощь всем беженцам из Украины.

Кроме того, постановление противоречит рекомендациям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором нет разницы между регионами страны, охваченной войной.

Напомним, ранее сообщалось, что венгерская компания договорилась о поставках российской нефти через Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Эстонии изменили условия компенсации аренды жилья для украинцев.

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