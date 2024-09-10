В Эстонии изменили условия компенсации аренды жилья для украинцев

С 11 сентября в Эстонии единовременную помощь на аренду жилья будут оказывать только украинским беженцам, которые недавно приехали в страну.

Об этом сообщила генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу, пишет ERR.

По ее словам, в стране много украинских беженцев, которые уже более года проживают в Эстонии и теперь обратились за помощью в вопросе аренды жилья после продления своего первоначального вида на жительство. С 11 сентября право на компенсацию за аренду жилья будут иметь только те беженцы, которые подали заявку в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство.

Чтобы получить компенсацию за аренду жилья в Эстонии, украинским беженцам нужно иметь статус временной защиты и зарегистрировать место жительства в местном самоуправлении. Сейчас на компенсацию могут претендовать все приехавшие в Эстонию украинцы с 24 февраля 2022 года и имеющие временную защиту. Максимальный размер одноразовой компенсации составляет 1200 евро на домохозяйство.

Напомним, в Германии введены новые условия для получения пособия по безработице, которые могут повлиять на украинских беженцев.

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