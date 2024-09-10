В Николаеве ребенок выпал с балкона седьмого этажа

За жизнь ребенка борются врач.

В понедельник, 8 сентября, 6-летний мальчик выпал с балкона квартиры в Николаеве.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Событие произошло вчера вечером. Ребенок упал с балкона седьмого этажа на шиферную крышу библиотеки на первом этаже дома. Спасатели с помощью медицинских ношей спустили мальчика с крыши и передали бригаде скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении спасателей.

Ребенок был госпитализирован в больницу, за его жизнь борются врачи.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, в Польше в больнице скончалась 25-летняя беременная украинка, без матери осталось трое детей.

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