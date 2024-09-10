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У Миколаєві дитина випала із балкона сьомого поверху

У Миколаєві дитина випала із балкона сьомого поверху

У Миколаєві дитина випала із балкону квартири / Фото: ДСНС України

За життя дитини борються лікар.

У понеділок, 8 вересня, 6-річний хлопчик випав із балкону квартири у Миколаєві.

Про це інформує ДСНС України. 

"Подія сталася вчора ввечері. Дитина впала з балкону сьомого поверху на шиферний дах бібліотеки на першому поверсі будинку. Рятувальники за допомогою медичних нош спустили хлопчика з даху та передали бригаді швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні рятувальників. 

Дитину госпіталізували до лікарні, за його життя борються лікарі.

Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Польщі в лікарні померла 25-річна вагітна українка, без матері залишилося троє дітей.

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