В Україні почали виготовляти електрику у несподіваному місці: що відомо

З початку цього року зі сміття вже добули майже 2 млн. квт електроенергії.

У Кропивницькому генерують електроенергію на сміттєзвалищі. Зараз її вистачає, щоб подавати світло у майже тисячу квартир - це як невеликий міський район. Однак з огляду на складну ситуацію на енергоринку - виробництво струму з відходів розширюють.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

"Грунт, глина, пісок - інші негорючі матеріали. Ця технологія дозволяє нам закупорити в тілі сміттєзвалища звалищний газ, біогаз. Який ми потім відбираємо для когенераційної установки і виробництва електроенергії", - каже заступник начальника відділу відновлення та видалення відходів Ігор Жмаченко.

У Кропивницькому зі сміття генерують електрику

Колись цей біогаз, який утворюється через гниття відходів, був причиною справжнього екологічного лиха. Через нього звалище постійно тліло та горіло й отруювало життя містян. Тепер газ збирають дірявими трубопроводами зі свердловин у нетрях звалища.

"І тоді вже газ попадає в нашу установку, де стоїть двигун внутрішнього згоряння. Він крутить генератор, генератор видає електроенергію", - каже інженер ЛНК Юрій Псюрніченко.

Отримують електрику зі сміття! Кропивницький вразив винахідливістю

Електроенергію видають в єдину енергосистему країни. Кажуть - її вистачить, щоб забезпечити невеликий мікрорайон, або до тисячі квартир. Через складну ситуацію з електрикою виробництво світла із сміття вирішили розширювати.

"Ще 14 свердловин - це приблизно плюс 23 відсотки потужності. Ми продовжуємо даний проект, бо дійсно хороший в плані й екологічному для міста, так і для тяжкої енергетичної системи України в наш час", - каже заступник генерального директора Роман Іванюк.

З початку цього року зі сміття вже добули майже 2 млн. квт електроенергії.

Сміттєзвалище у Кропивницькому

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